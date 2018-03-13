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Климкин: Собчак предлагает провести какой-то мифический референдум только в оккупированном Крыму. Такие предложения – опасны
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13.03.2018 16:36
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что кандидат
в президенты РФ Ксения Собчак, осознавая нарушение международного
права при аннексии Крыма, не предлагает это исправить, а говорит о
"мифическом референдуме" на полуострове. Климкин: Любой
референдум, если он проводится, то на всей территории Украины Фото:
EPA "В 2014 году она
(Собчак – "ГОРДОН") называла оккупацию
"блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая
факт нарушения международного права, она не предлагает это
исправить, а предлагает провести какой-то вымышленный референдум
только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению,
поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны
Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем
разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют
оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он
проводится, то на всей территории Украины", – сказал
Климкин.Россия аннексировала Крым после незаконного
"референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент
между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. 22 марта
2014 года Собчак написала в Twitter: "Кстати,мои все друзья против
Крыма – я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно
разыгранная политическая комбинация".
Кстати,мои все друзья против
Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно
разыгранная политическая соединение.
— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 березня 2014 р.
20 декабря 2017 года Собчак заявляла, что в Крыму должен быть
проведен новый референдум после смены власти в РФ. "Я считаю,
что по международному праву Крым – украинский... На мой
взгляд, рецепт здесь может быть один: после смены власти в РФ в
течение нескольких лет должен быть проведен большой международно
признанный референдум, на котором люди, живущие в Крыму, смогут
сами определить свою судьбу", – сказала она.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот
пост будут бороться восемь кандидатов: действующий президент России
Владимир Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР),
Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты
России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий
Явлинский ("Яблоко").
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