Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, осознавая нарушение международного права при аннексии Крыма, не предлагает это исправить, а говорит о "мифическом референдуме" на полуострове. Климкин: Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины Фото: EPA "В 2014 году она (Собчак – "ГОРДОН") называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то вымышленный референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", – сказал Климкин.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. 22 марта 2014 года Собчак написала в Twitter: "Кстати,мои все друзья против Крыма – я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая комбинация". Кстати,мои все друзья против Крыма-я в гордом одиночестве считаю,что это блистательно разыгранная политическая соединение. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 22 березня 2014 р. 20 декабря 2017 года Собчак заявляла, что в Крыму должен быть проведен новый референдум после смены власти в РФ. "Я считаю, что по международному праву Крым – украинский... На мой взгляд, рецепт здесь может быть один: после смены власти в РФ в течение нескольких лет должен быть проведен большой международно признанный референдум, на котором люди, живущие в Крыму, смогут сами определить свою судьбу", – сказала она.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь кандидатов: действующий президент России Владимир Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), кандидат от КПРФ Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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