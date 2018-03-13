Президента США обвинили в невыполнении закона

Всего обращение к президенту подписали 140 конгрессменов. Они напомнили, что летом 2017 более 400 депутатов нижней палаты от обеих партий приняли закон о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA). Президент подписал его 2 августа 2017.

"Ваши действия за последний год показали, что вы будете постоянно оправдывать президента Путина и отрицать его признано содействие вашей кампании 2016 года", - пвидомляе The Hill.

"Этими последними действиями вы игнорируете закон и прерогативы равноправной ветви власти и даете понять России, что ничего не сделаете, чтобы остановить дополнительное вмешательство в наши выборы ", - заявили авторы послания.

"Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мероприятиях по более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, Конгресс должен действовать самостоятельно", - предупредили демократы.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что о новых санкциях против РФ будет объявлено в течение 30 дней .