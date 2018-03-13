По словам народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, в Государственном бюро расследований до сих пор не определено каким образом будет накладываться дисциплинарная ответственность на сотрудников. Найем: проблемы формирование ГБР связаны с противостояниям между двумя политическими группами Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "В ГБР работает три человека. Нет помещения. Нет зарплат. Нет больше никаких работников. Не определены квалификационные требование к руководителям территориальных органов и управлений центрального аппарата", – заявил он.Кроме того, в ГБР не определено каким образом будет накладываться дисциплинарная ответственность.По словам Найема, проблемы формирование ГБР связаны с противостояниям между двумя политическими группами – Блоком Петра Порошенко и Народным фронтом. Из-за них в ВР затягивается принятие законопроектов для налаживание роботы ГБР.Закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Государственного бюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.С 20 ноября только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что формирование штата Госбюро расследований может затянуться на год. По его словам, в течение этого времени следствие придется вести Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел при сотрудничестве с бывшими следователями прокуратуры, которые будут называться процессуальными руководителями.20 декабря Труба отмечал, что формирование штата зависит от работы конкурсной комиссии.6 февраля 2018 года директор ГБР Роман Труба призвал Парламент "как можно скорее" принять поправки к закону о ГБР, которые позволят проводить конкурсы на руководящие должности в бюро самому ГБР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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