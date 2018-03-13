Правоохранители задержали 22-летнего украинца, обокравшего квартиру посла Франции в Киеве

Киевские правоохранители задержали 22-летнего украинца, который похитил из квартиры посла Французской Республики в Украине имущество на общую сумму около 740 тыс. грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, в ходе следствия установлено, что молодой человек, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры по ул.Михайловской в Киеве, где проживал французский посол с женой.

"Дождавшись подходящего момента, преступник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс. грн", - сказано в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что вором оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец г.Шахтерск Донецкой области.

"На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины и решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.