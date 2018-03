Русских нужно повысылать к ядреной матери на любимую Родину, — историк Послушал эту наглую русскую сволочь из МИДа, которые имеют дерзость обвинять англичан в чём то, после того, как отравили человека в центре города и ещё порядка 30 пострадавших случайно. Отозвать посла Англии из России, посольство заморозить, ввести санкции и пунитивные действия против России, русских повысылать к ядреной матери на любимую Родину. А потом провести дело через суд, информирует svodka.net. Не знаю, сделано ли это по приказу Путина, или он не контролирует все отделы своей банды у власти — это не важно! Важно то, что это исходит из России и доказывать этим наглецам и уродам в Москве что-то — слишком много чести. Kто-то на том конце провода на востоке оборзел вконец и нужно что-то делать по данному поводу. A действовать надо не нотами протеста и заявлениями, а решительно и серьёзно, так чтобы почувствовали. Hа своей шкуре. Возможности имеются — нужна только политическая воля. Если таких действий не будет — грош цена всей этой Англии и Европе вместе с ней. P.S.. Значит, друзья, давайте так говорить. Читайте: Москва напряглась из-за возможного блокирования выборов президента РФ на территории Украины Доказывать в суде, как требует Захарова, разумеется, никто ничего не будет — потому что дела по диверсиям и гостерроризму, чем этот акт является, никто никогда не доказывает. Так как если их докажут, или найдут, что иностранное государство устроило военную диверсию в центре вашего города, то ответом должно стать объявление войны за подобное. Потому доказательства будут для нас, а не для них. А нам, и так уже давно всё ясно — мы же не зря в стране советов жили. Там всё белыми нитками шито и задают вопросы от незнания либо очень наивные, либо очень проплаченные люди. Потому пусть Лавров хотя себе пасть порвёт, но доказывать ему будут только, когда его жо*у притащат в наручниках на суд в Гааге, который я считаю слишком гуманен для таких дикарей. Может, мы и доживём до этого счастливого момента. А пока — англичане прекрасные ищейки и будут знать? откуда всё это пришло через две недели максимум. И так как это уже второй раз и выходит на уровень государственного терроризма, то действия реальные могут быть следующими. 1. Официально внести Россию в страны спонсирующую и потворствующую терроризму. 2. Отозвать посла из Москвы, снизить уровень отношений до минимума. 3. Прочесать всех русских в Лондоне с последующей высылкой оттуда — пока народ через свою задницу не почувствует, как жар поднимается, до тех пор они будут молчать своим властям за все их художества. 4. Да, я за коллективное наказание — собрать всех богатых детей, жён, невест, любовниц с челядью и слугами, и скорым поездом Лондон — Москва, на любимую Родину, строить Путинизм. 5. Закрыть возможность серьёзного бизнеса для русских граждан в Англии. Найти и заморозить чьи-то активы. И вообще всячески довести до понимания, что русские Not welcome anymore anywhere. 6. Я бы не поехал на Чемпионат Мира и других бы лоббировал нe ехать. Пусть строят стадионы для себя. 7. Нужны коллективные западные действия, которые осуждают и обозначают Россию, как страну террора и узаконенных бандитов. Вотименноэтимисловами. Country ot state thugs and terrorists. 8. Идеально конечно раскачать нашего всея-Америка-гения на какие-то действия и реакции. Санкции не то, что нужны — они архи-нужны и давно созрели. Просьба, отписок не предлагать и голову не морочить. 9. Для точного понимания и без услащения реальности — пока санкции и проблемы не почувствует широкое русское население, до тех пор реакции не будет. Нет, не только выборочные бонзы из окружения Путина, а все вместе, всей страной. Да, я знаю, что под раздачу попадут и хорошие люди, но никакого выхода иного нет, пока они живут в такой стране. Только коллективные и массовые методы воздействия и давления, для создания массовых убытков и проблем, могут что-то изменить в умах и настроениях. В начале, конечно, будут обвинять Запад. Но в конце, Запад возьмёт своё. Мы уже это проходили и срабатывало нормально. Россия до сих пор не поддаётся нормальному разговору, потому что наши санкции и действия не окончательные, половинчатые и наши лидеры, через одного продались или влюблены в Кремль, включая нашего президента. Вот, что можно сделать, если очень кратко и не доводя до войны. Уже это будет максимально унизительно и чувствительно, даже если на лицах будут дежурные улыбки. И есть что терять именно русским, а не англичанам. Англичане не стремятся в Москву, как центр мира, чтобы открыть там пельменную или чтобы в местной сберкассе сложить свои кровные фунты за всю жизнь. И точно также английские дети, не мечтают об образовании в Курском политехническом университете. Что будет, если англичане сольют всё очередной раз? Ну что ж тогда можно будет смело констатировать, что ещё одна страна в Европе прошла процесс кастрации и лишения своего достоинства. И это не важно, она часть ЕС или вышла из его состава. ЕС — вообще не может ничего и никак против России, особенно когда интересы больших её членов стоят на кону. Я хочу увидеть как Северный Пото-2 не построят, потому что ЕС скажет нет, даже если Германия скажет да. Вот когда такие значимые вопросы будут решены положительно не в пользу России или продавшихся ей западных политиков, вот тогда и только тогда поговорим о каком-то весе ЕС. А пока разницы, что внутри этой псевдо-организации, что вне её — никакой для международной политики. Александр Флинт

