Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин заявил, что нардеп и руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович "ведет олигархический образ жизни". Каплин выложил в Facebook фотографии самолета Фото: Сергій Каплін / Facebook "Гражданин Израиля и пока депутат Верховной Рады Давид-Вадим Рабинович решил устроить себе с 8-го по 11 марта "женский день" в Австрии. 8 марта он вылетел на частном самолете из Жулян в Вену (рейсы MGF111, Citation XLS 9H-GGF). 11 марта вернулся тем же частным самолетом из Вены в Жуляны (рейс MGF111, Citation XLS 9H-GGF). Стоимость роскошного перелета составила около 650 тыс. грн!" – написал Каплин.Политик призвал антикоррупционные органы обратить внимание на образ жизни Рабиновича и его декларацию."Обращаю внимание САП и НАБУ, что гражданин другого государства Давид-Вадим Рабинович в Украине ведет олигархический образ жизни. При этом он не декларирует доходы, не платит налоги, незаконно сидит в кресле народного депутата и обманывает украинцев, занимаясь политическим аферизмом", – утверждает нардеп. https://www.facebook.com/kaplins/posts/1894038510668144 О полете Вадима Рабиновича в Женеву за 650 тыс. грн и обратно – за 840 тыс. в феврале писал блогер Сергей Наумович, который опубликовал данные о самолете и о гражданстве предполагаемых спутников политика на чартерном рейсе.Рабинович в ответ выложил в соцсети информацию о полетах лидеров фракции Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко за последнее время и заявил, что эти данные вместе со стоимостью путешествий передал в НАБУ и Генпрокуратуру.Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015-й и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.Рабинович прошел в Верховную Раду по списку Оппозиционного блока под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции Оппозиционного блока, но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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