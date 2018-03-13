|Каплин: Рабинович слетал в Австрию за 650 тыс. грн
|13.03.2018 16:52
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https://www.facebook.com/kaplins/posts/1894038510668144
О полете Вадима Рабиновича в Женеву за 650 тыс. грн и обратно – за 840 тыс. в феврале писал блогер Сергей Наумович, который опубликовал данные о самолете и о гражданстве предполагаемых спутников политика на чартерном рейсе.Рабинович в ответ выложил в соцсети информацию о полетах лидеров фракции Оппозиционного блока Сергея Левочкина и Юрия Бойко за последнее время и заявил, что эти данные вместе со стоимостью путешествий передал в НАБУ и Генпрокуратуру.Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015-й и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.Рабинович прошел в Верховную Раду по списку Оппозиционного блока под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции Оппозиционного блока, но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции.
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