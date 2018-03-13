Савченко говорит, что считает некорректным "объявлять, что она, узнав о вызове на допрос, выехала за границу"

"Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля по делу Владимира Рубана в порядке, определенном ч.8 ст. 138 КПУ Украины лично я не получала", - говорится в ее письме в адрес председателя Службы безопасности Василия Грицака, который она обнародовала 13 марта в Facebook.

По словам нардепа, "средства массовой информации не является официальным и надежным источником оповещения".

Савченко утверждает, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Нардеп отмечает, что об этой поездке она официально сообщила первый отдел аппарата Верховной Рады, следовательно, по ее мнению указана информация была доступна СБУ.

Савченко говорит, что считает некорректным "объявлять, что она, узнав о вызове на допрос, выехала за границу".

"В случае наличия умысла проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне наручные вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок ... я приду на допрос в СБУ", - заявляет нардеп.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Напомним, Владимир Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб" , - заявил руководитель "Офицерского корпуса".