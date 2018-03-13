Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге. По словам нардепа, эту командировку она оформила в соответствии с процедурой, следовательно сотрудники Службы безопасности Украины должны были знать о ее отъезде.

Об этом говорится в официальном письме нардепа к председателю СБУ Василия Грицака, который Савченко выложила на своей странице в Facebook.

«О указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, установленным законом способом. Таким образом, указанная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным», — говорится в письме.

Также Савченко отметила, что она лично вызов на допрос по делу Рубана не получала.

«Средства массовой информации не являются официальным надежным источником оповещения», — написала Савченко.

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