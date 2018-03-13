Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел, которая должна стать главой спецслужбы, проработала в ЦРУ более 30 лет. По данным Assoсiated Press, Хаспел имеет обширный зарубежный опыт. Хаспель заявила, что после 30 лет работы в ЦРу ей предоставлена честь Фото: ЕРА Хаспель отметила, что после 30 лет работы в качестве офицера Центрального разведывательного управления в пошлом году ей представилась честь стать заместителем директора, а сейчас – главой спецслужбы. По ее словам, она "благодарна президенту Трампу за предоставленную возможность и гордится его доверием".Assoсiated Press со ссылкой на источники сообщило, что Хаспель, которая должна стать первой женщиной-директором ЦРУ в истории, имеет обширный опыт зарубежной работы и в прошлом руководила секретной тюрьмой в Таиланде, где подозреваемые в терроризме подвергались суровым методам допроса.По словам собеседников агентства, в этой тюрьме в 2002 году ЦРУ применяло так называемую имитацию утопления в отношении членов "Аль-Каиды", подозреваемых в причастности к теракту 11 сентября 2001 года , Абу Зубайда и Абд Рахим Нашири.В настоящее время такой метод допроса в ЦРУ не используют, отмечает агентство.Хаспель начала работу в спецслужбе в 1985 году, в течение своей карьеры занимала ряд высоких должностей. Ее работу высоко ценили в разведке, при этом Союз гражданских свобод США выражал обеспокоенность при ее назначении замдиректора в связи с тем, что она была причастна к суровым методам допроса ЦРУ.13 марта президент США Дональд Трам сообщил, что директор ЦРУ Майк Помпео станет государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона. Место Помпео займет Хаспель: по словам американского президента, женщина будет руководить ЦРУ впервые в истории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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