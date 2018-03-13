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Первая женщина-директор ЦРУ в истории Хаспель руководила секретной тюрьмой, где применяли суровые методы допроса – Assoсiated Press
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13.03.2018 16:59
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Заместитель директора Центрального разведывательного управления США
Джина Хаспел, которая должна стать главой спецслужбы, проработала в
ЦРУ более 30 лет. По данным Assoсiated Press, Хаспел имеет обширный
зарубежный опыт. Хаспель заявила, что после 30 лет работы в ЦРу ей
предоставлена честь Фото: ЕРА Хаспель отметила, что после 30 лет
работы в качестве офицера Центрального разведывательного управления
в пошлом году ей представилась честь стать заместителем директора,
а сейчас – главой спецслужбы. По ее словам, она "благодарна
президенту Трампу за предоставленную возможность и гордится его
доверием".Assoсiated Press со ссылкой на источники сообщило, что
Хаспель, которая должна стать первой женщиной-директором ЦРУ в
истории, имеет обширный опыт зарубежной работы и в прошлом
руководила секретной тюрьмой в Таиланде, где подозреваемые в
терроризме подвергались суровым методам допроса.По словам
собеседников агентства, в этой тюрьме в 2002 году ЦРУ применяло так
называемую имитацию утопления в отношении членов "Аль-Каиды",
подозреваемых в причастности к теракту 11 сентября 2001 года ,
Абу Зубайда и Абд Рахим Нашири.В настоящее время
такой метод допроса в ЦРУ не используют, отмечает агентство.Хаспель
начала работу в спецслужбе в 1985 году, в течение своей карьеры
занимала ряд высоких должностей. Ее работу высоко ценили в
разведке, при этом Союз гражданских свобод США выражал
обеспокоенность при ее назначении замдиректора в связи с тем, что
она была причастна к суровым методам допроса ЦРУ.13 марта президент
США Дональд Трам сообщил, что директор ЦРУ Майк Помпео станет
государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона. Место
Помпео займет Хаспель: по словам американского президента, женщина
будет руководить ЦРУ впервые в истории.
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