За первые 2 месяца действия закона бизнесом подано 200 заявок в список по оценке воздействия на окружающую среду

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак констатирует, что за первые два месяца действия закона "Об оценке воздействия на окружающую среду" украинским бизнесом в Единый список по оценке воздействия на окружающую среду подано 200 заявок.

"За два месяца действия закона мы в реестре наблюдаем активно нарастающую тенденцию подачи документов. На сегодня мы имеем уже 200 таких начатых процедур", - сказал О.Семерак на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его прогнозам, в 2018 году количество этих процедур достигнет тысячи.

"Если сравнивать с нашими соседями, то в Польше по данной процедуре за прошлый год зарегистрировано 1,5 тыс. заявок. Я думаю, что в перспективе будущего Украина, конечно, будет иметь больше заявок, чем прогнозируется на этот год", - добавил министр.

Среди 200 процедур, которые к настоящему времени уже начаты: сфера недропользования, химического производства, лесной отрасли, энергетической промышленности, сельское и водное хозяйства, обращение с отходами и инфраструктурные проекты.

В разрезе областей, по словам О.Семерака, на данный момент есть три процедуры общественных слушаний, которые были проведены в Ивано-Франковской области. "Кроме Ивано-Франковской, в лидерах Львовская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области", - рассказал министр.

Последней в рейтинге лидеров является Одесская область, которая имеет только одну заявку.

Как сообщалось, 18 декабря 2017 года вступил в силу закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", которым в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации и европейских директив внедрена новая европейская модель процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) вместо отмененной экологической экспертизы.