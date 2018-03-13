|В Британии планируют закрыть Russia Today из-за отравления Скрипаля
|13.03.2018 17:01
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Мэй предложила в качестве санкций против канала закрыть егоРегулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть отменена.
Фото: thetimes.co.uk
От того, чтобы сделать это, ведомство отделяет вывод британского премьера Терезы Мэй об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. 14 марта она планирует определиться, считать ли Россию виновной в преступлении, - сообщает Times.
По информации издания, 12 марта депутаты Палаты Представителей часто поднимали вопрос о трансляции RT в Британии и Мэй предложила в качестве санкции против канала закрыть его.
На вопрос одного из депутатов, когда наконец Великобритания остановит пропагандистов с Russia Today, премьер ответила, что сообщит Палату о дальнейших санкции в отношении канала на этой неделе.
Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку.
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России. В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащий" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.