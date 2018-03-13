Мэй предложила в качестве санкций против канала закрыть его

От того, чтобы сделать это, ведомство отделяет вывод британского премьера Терезы Мэй об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. 14 марта она планирует определиться, считать ли Россию виновной в преступлении, - сообщает Times .

По информации издания, 12 марта депутаты Палаты Представителей часто поднимали вопрос о трансляции RT в Британии и Мэй предложила в качестве санкции против канала закрыть его.

На вопрос одного из депутатов, когда наконец Великобритания остановит пропагандистов с Russia Today, премьер ответила, что сообщит Палату о дальнейших санкции в отношении канала на этой неделе.

Ранее, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии .

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащий" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипаль девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентах в Европе.