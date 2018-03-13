У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа были разногласия с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном. Об этом глава американского государства заявил, комментируя отставку главы Госдепа.

Трамп подчеркнул, что отставка Тиллерсона обсуждалась давно.

"Рекс и я говорили об этом (увольнении, - ред.) в течение долгого времени. Мы отлично ладили, но у нас были разногласия", - подчеркнул американский президент.

Он также отметил: "Мы думали по-разному".

При этом Трамп пояснил, что имеет в виду "другой образ мышления".

В этом контексте глава американского государства отметил, что с новым госсекретарем Майком Помпео у него "схожий образ мышления".

Как сообщал svodka.net ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности .

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