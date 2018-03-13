Американский президент прокомментировал скандал вокруг отравления шпиона Скрипаля в Великобритании

svodka.net/

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал отравление шпиона Сергея Скрипаля и заявил о том, что за этим преступлением может стоять Москва. Глава Белого дома отметил, что подобное предположение ему позволяют сделать доказательства, которые имеются у Великобритании. Он подчеркнул, что как только США получат факты и согласятся с ними, Штаты осудят РФ или того, кто окажется виновным в резонансном происшествии, информирует svodka.net.

Президент Соединенных Штатов Америки намерен сегодня же обсудить с премьером Британии покушение на экс-разведчика. Стоит отметить, что ранее Рекс Тиллерсон, которого Трамп уволил, заявил о том, что в преступлении обвиняет именно Москву. В свою очередь, в России всячески отрицают свою вину, и в крайне грубой форме отвечают Великобритании. Ранее Тереза Мэй дала России время до вечера вторника для того, чтобы дать внятное оправдание. В противном случае — Лондон рассмотрит покушение как «незаконное применение РФ военной силы против Великобритании».

Отметим, создатель «Новичка» заявил о том, что Скрипаль и его дочь могут выжить, но не выздороветь.

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