|Последние новости: Трамп наконец-то прокомментировал отравление Скрипаля
|13.03.2018 17:07
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Американский президент прокомментировал скандал вокруг отравления шпиона Скрипаля в Великобритании
svodka.net/
Президент Соединенных Штатов Америки намерен сегодня же обсудить с премьером Британии покушение на экс-разведчика. Стоит отметить, что ранее Рекс Тиллерсон, которого Трамп уволил, заявил о том, что в преступлении обвиняет именно Москву. В свою очередь, в России всячески отрицают свою вину, и в крайне грубой форме отвечают Великобритании. Ранее Тереза Мэй дала России время до вечера вторника для того, чтобы дать внятное оправдание. В противном случае — Лондон рассмотрит покушение как «незаконное применение РФ военной силы против Великобритании».
Отметим, создатель «Новичка» заявил о том, что Скрипаль и его дочь могут выжить, но не выздороветь.