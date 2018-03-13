Бывший глава Администрации Президента Виктора Януковича, а сейчас нардеп от Оппозиционного блока Сергей Левочкин может обладать ценными для американских следователей данными в деле по обвинению экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пишет брюссельское издание EU Reporter. Сергей Левочкин возглавлял Администрацию Президента при Януковиче с 25 февраля 2010-го по 17 января 2014 года Фото: opposition.org.ua Автор статьи отмечает, что о связи Левочкина с Манафортом стало известно 2 марта 2018 года, когда скорый экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил на своей пресс-конференции, что Манафорт работал на Партию регионов, но дела с ним вел не он лично, а власть Президента."Учитывая эту информацию, прежний глава Администрации Президента Украины может обладать ценной информацией в деле по обвинению экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа в отмывании средств", – пишет издание.Американский журналист Фрэнк Фоер в интервью "Громадському", опубликованном 9 февраля 2017 года, заявлял со ссылкой на собственные источники, что деньги для Манафорта у украинских олигархов просил Левочкин. В пресс-службе Левочкина заявили в ответ, что эта информация "ложная и не соответствует действительности, на самом деле Левочкин никогда не совершал подобных действий" и отметили, что видят в освещении этой темы в СМИ "элементы спланированной минус-кампании".EU Reporter подчеркивает, что "после заявления Януковича становится очевидным, что Левочкин может лгать".В статье также упоминается, что с 27 мая 2017 года в Украине открыто уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Левочкина. "В частности, бюро заинтересовалось украинской и зарубежной недвижимостью депутата", – пишет автор. Он приводит также решение французского суда об аресте поместий Левочкиных в Ницце и отмечает, что в ответ на депутатский требование в марте 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что включило в производство по факту незаконного обогащения Сергея Левочкина документы об аресте его французских активов."Согласно документам, обнародованным в журналистском расследовании про виллы Левочкина в Ницце, эти объекты недвижимости были приобретены в июле 2011-го", – сказано в публикации. Журналисты предполагают, что виллу купили на деньги, которые были "маржой" от договоренностей с Манафортом. "Если это предположение подтвердится, то нынешний народный депутат Украины Сергей Левочкин окажется ценным свидетелем по делу бывшего главы штаба Дональда Трампа, а украинцы наконец узнают, как прежний глава президентской администрации Януковича стал таким богатым", – заключают авторы материала.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По данным агентства, он разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что президента левочкин года украины Теги: политика