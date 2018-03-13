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Левочкин может оказаться свидетелем по делу Манафорта, а украинцы наконец узнают, как он стал таким богатым – EU Reporter
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13.03.2018 17:07
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Бывший глава Администрации Президента Виктора Януковича, а сейчас
нардеп от Оппозиционного блока Сергей Левочкин может обладать
ценными для американских следователей данными в деле по обвинению
экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта,
пишет брюссельское издание EU Reporter. Сергей Левочкин возглавлял
Администрацию Президента при Януковиче с 25 февраля 2010-го по
17 января 2014 года Фото: opposition.org.ua Автор статьи отмечает,
что о связи Левочкина с Манафортом стало известно 2 марта 2018
года, когда скорый экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил
на своей пресс-конференции, что Манафорт работал на Партию
регионов, но дела с ним вел не он лично, а власть
Президента."Учитывая эту информацию, прежний глава Администрации
Президента Украины может обладать ценной информацией в деле по
обвинению экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа в
отмывании средств", – пишет издание.Американский журналист
Фрэнк Фоер в интервью "Громадському", опубликованном 9 февраля 2017
года, заявлял со ссылкой на собственные источники, что деньги для
Манафорта у украинских олигархов просил Левочкин. В пресс-службе
Левочкина заявили в ответ, что эта информация "ложная и не
соответствует действительности, на самом деле Левочкин никогда не
совершал подобных действий" и отметили, что видят в освещении этой
темы в СМИ "элементы спланированной минус-кампании".EU
Reporter подчеркивает, что "после заявления Януковича становится
очевидным, что Левочкин может лгать".В статье также упоминается,
что с 27 мая 2017 года в Украине открыто уголовное производство по
факту возможного незаконного обогащения Левочкина. "В частности,
бюро заинтересовалось украинской и зарубежной недвижимостью
депутата", – пишет автор. Он приводит также решение
французского суда об аресте поместий Левочкиных в Ницце и отмечает,
что в ответ на депутатский требование в марте 2018 года
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что включило
в производство по факту незаконного обогащения Сергея Левочкина
документы об аресте его французских активов."Согласно документам,
обнародованным в журналистском расследовании про виллы Левочкина в
Ницце, эти объекты недвижимости были приобретены в июле
2011-го", – сказано в публикации. Журналисты
предполагают, что виллу купили на деньги, которые были "маржой" от
договоренностей с Манафортом. "Если это предположение
подтвердится, то нынешний народный депутат Украины Сергей Левочкин
окажется ценным свидетелем по делу бывшего главы штаба Дональда
Трампа, а украинцы наконец узнают, как прежний глава президентской
администрации Януковича стал таким богатым", – заключают
авторы материала.В 2000-х годах Манафорт консультировал в
Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии
президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера
Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в
министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с
2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера
Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. По
данным агентства, он разработал стра
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