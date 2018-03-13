Необходимо выслать из Великобритании всех сотрудников российского посольства, - правозащитники

Об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на лидера правозащитного движения беженцев из РФ "Говорите громче!" Андрея Сидельникова

"Если подтвердится российский след, а лично у меня нет в этом никаких сомнений, то в первую очередь необходимо выслать из Великобритании всех сотрудников российского посольства, Р осспивпраци, пропагандистских российских СМИ. А также присмотреться ко всем, кто с ними так или иначе сотрудничал ", - сказал Сидельников. По словам Сидельникова, "список подобных лиц для правоохранительных органов Великобритании международное движение" Говорите громче! "Уже готовит".

"Чиновники, стояли и тем более стоящие на службе режима Владимира Путина, не должны уйти от ответственности" , - подчеркнул политэмигрант. Ответственность должна заключаться и в визовых ограничениях для семей российских чиновников. Оформить эти требования предусматривается в виде письма премьер-министру Терезе Мэй.

Движение "Говорите громче!" был основан в Лондоне оппозиционером Андреем Сидельниковым, который уехал из России. Он стал известен в Британии своими акциями против действующей власти в РФ. В частности, активисты "громко" пикетировали российских звезд, поддерживающих Путина, которые приезжали в Великобританию с концертами. Движение организовывал демонстрации в защиту прав русских, проводил пикеты у российского посольства с требованиями на плакатах привлечь к ответственности убийц бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и др.

Премьер Британии Тереза Мэй объявила, что с " высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии .

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которую ранее разрабатывала Россия.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.