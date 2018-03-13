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Адвокат Саакашвили недоумевает, почему Минюст до сих пор проводит экстрадиционную проверку
13.03.2018 17:11

Адвокат Саакашвили недоумевает, почему Минюст до сих пор проводит экстрадиционную проверку

Адвокат Саакашвили недоумевает, почему Минюст до сих пор проводит экстрадиционную проверку

Министерство юстиции Украины до сих пор проводит начатую 25 октября 2017 года экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили по запросу правоохранительных органов Грузии от 1 сентября 2017 года о его выдаче, хотя с 12 февраля его нет на территории Украины, отмечает адвокат Руслан Чернолуцкий.

20 февраля 2018 года он направил требование в Минюст с просьбой сообщить, на какой стадии находится экстрадиционная проверка в отношении М.Саакашвили.

"Минюст сообщил, что экстрадиционная проверка в отношении Саакашвили еще продолжается, и это несмотря на то, что 12 февраля 2018 года Михеил действительно был выдворен за пределы Украины. Что испытывать более 5 месяцев, для нас непонятно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Р.Чернолуцкий указал, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины экстрадиционная проверка не может проводиться без М.Саакашвили, поскольку по результатам такой проверки принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче.

"Таким образом, на сегодняшний день проведение такой экстрадиционной проверки вопреки требованиям законодательства только в очередной раз подтверждает политизированность преследований Михеила Саакашвили и попытку политической расправы над ним, путем воздействия на властные институты", - убежден адвокат.

Как сообщалось, 5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Политик считает такое решение незаконным и политически мотивированным. Он заявлял, что после данного решения украинская власть будет ускорять рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

5 февраля 2018 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд, и дата рассмотрения ее до сих пор не назначена. Адвокат Р.Чорнолуцкий тогда подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева близко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

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