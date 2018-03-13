Адвокат Саакашвили недоумевает, почему Минюст до сих пор проводит экстрадиционную проверку

Министерство юстиции Украины до сих пор проводит начатую 25 октября 2017 года экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили по запросу правоохранительных органов Грузии от 1 сентября 2017 года о его выдаче, хотя с 12 февраля его нет на территории Украины, отмечает адвокат Руслан Чернолуцкий.

20 февраля 2018 года он направил требование в Минюст с просьбой сообщить, на какой стадии находится экстрадиционная проверка в отношении М.Саакашвили.

"Минюст сообщил, что экстрадиционная проверка в отношении Саакашвили еще продолжается, и это несмотря на то, что 12 февраля 2018 года Михеил действительно был выдворен за пределы Украины. Что испытывать более 5 месяцев, для нас непонятно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Р.Чернолуцкий указал, что в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины экстрадиционная проверка не может проводиться без М.Саакашвили, поскольку по результатам такой проверки принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче.

"Таким образом, на сегодняшний день проведение такой экстрадиционной проверки вопреки требованиям законодательства только в очередной раз подтверждает политизированность преследований Михеила Саакашвили и попытку политической расправы над ним, путем воздействия на властные институты", - убежден адвокат.

Как сообщалось, 5 января 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Политик считает такое решение незаконным и политически мотивированным. Он заявлял, что после данного решения украинская власть будет ускорять рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

5 февраля 2018 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным решение Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении М.Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

6 февраля защита М.Саакашвили подала кассацию на решение КААС в Кассационный административный суд, и дата рассмотрения ее до сих пор не назначена. Адвокат Р.Чорнолуцкий тогда подчеркивал, что до завершения всех судебных процессов в отношении статуса М.Саакашвили у власти нет никаких оснований для экстрадиции или выдворения его из Украины.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева близко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".