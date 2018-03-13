Депутата Верховной Рады Надежду Савченко уличили во лжи о ее местонахождении. Об этом в кулуарах парламента заявила глава Комитета по вопросам информационной политики Виктория Сюмар, передает .

«Я думаю, что нардеп Надежда Савченко сама до конца не понимает где она находится. Она утверждает, что находится в Страсбурге. Но наша делегация ПАСЕ сейчас находится в Париже. При этом фотографии, которые размещает Савченко, больше похожи на Брюссель», — заявила она.

Согласно официальному графику работы Европарламента, сейчас в Страсбурге проходит обычное заседание сессии. На это заседание законодательного органа ЕС может быть приглашен украинский депутат любым другим коллегой из Европарламента.

Но Савченко на своей странице в Фейсбуке написала, что находится в «Страсбурге, на сессии ПАСЕ».

Хотя заседание ПАСЕ с участием украинской делегации в эти числа продолжается в Париже.

«Савченко или не понимает разницы между заседаниями Европарламента и заседаниями ПАСЕ, либо врет о том, где находится», — отметил нардеп «Народного фронта» Юрий Береза.

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