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В Сети опубликовали первые фото с крупного пожара на военном полигоне (фото)
13.03.2018 17:15
В Сети опубликовали первые фото с крупного пожара на военном полигоне (фото) Волонтер из Николаева Ирина Абрамова опубликовала фотографии последствий смертельного пожара на 235 общевойсковом полигоне Вооруженных сил Украины Широкий лан.

Как можно увидеть на фото, от палатки, в которой жили военные, практически ничего не осталось – она сгорела дотла.

Напомним, ночью 13 марта в одной из палаток на полигоне вспыхнул пожар. Происшествие стало смертельным для одного из военных. Еще семеро военнослужащих получили ожоги различных степеней тяжести. Военная прокуратура считает предварительной причиной пожара неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами. По факту происшествия ведется следствие.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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