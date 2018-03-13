Автор издания ZDNet уверен, что беспроводные зарядки «убивают» iPhone X и iPhone 8. Эксперт на собственном опыте убедился, что длительное пользование таким видом зарядного устройства способно привести к сильному износу батареи.

svodka.net/

По мнению Эдриана Кингсли-Хьюза, автора издания ZDNet, беспроводное зарядное устройство провоцирует больший износ батареи iPhone X и iPhone 8, нежели кабельное. , информирует svodka.net.

Эксперт на протяжении полугода пользовался беспроводной зарядкой. Всего Эдриан совершил 135 циклов зарядки. В результате он зафиксировал сильный износ батареи.

Кингсли-Хьюз также подсчитал, что в его случае батарея сможет еще прожить максимум 20 месяцев. И это при том, что минимальный срок жизни батареи, заряжаемой от кабеля, составляет три года.

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К сожалению, он не рассекретил, какой моделью iPhone пользуется: iPhone X или iPhone 8. Но добавил, что его старенький iPhone 6 Plus даже спустя 800 циклов зарядки имеет 80 процентов от первоначальной емкости.

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