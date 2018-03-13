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"Эту женщину я презираю!". Гвоздикова рассказала о любовнице Жарикова
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13.03.2018 17:15
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Советская актриса Наталья Гвоздикова заявила, что предоставляла
своему мужу, актеру Евгению Жарикову, выбор между семьей и
любовницей. Гвоздикова: Моя жизнь с Женей была такой
счастливой, ведь он меня любил. В этом и был парадокс... Фото:
kino-teatr.ru Она стала гостей программы "Судьба человека" на
канале "Россия-1".Гвоздикова рассказала, как журналистка Татьяна
Секридова попыталась увести Жарикова из семьи."Это был шантаж, его
запугали. Это было все очень больно… Моя жизнь с Женей была такой
счастливой, ведь он меня любил. В этом и был парадокс... А эта
женщина его просто преследовала, она нас преследовала. Она
рассчитывала на то, что я его выгоню, он останется один и будет с
ней. Ему был дан выбор жить на две семьи", – рассказала
Гвоздикова.Актриса отметила, что любовница ее мужа была некрасивой,
"серой мышью"."После того, как я узнала правду, мы сели за стол и
спокойно поговорили. Он мне все рассказал. Я его не держала за
пиджак. Сказала ему: "У тебя есть свобода выбора". По идее, я была
склонна к тому, чтобы он ушел. Хотя я его любила и люблю до сих
пор. Эту женщину я презираю!" – заявила Гвоздикова.Наталья
Гвоздикова и Евгений Жариков поженились в 1975 году. 2 августа 1976
года у них родился сын Федор.Роман с журналисткой Секридовой у
Жарикова был в 1994—2001 годах. От этих отношений у Жарикова
родилась дочь Екатерина.Жариков скончался 18 января 2012 года в
Москве.
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