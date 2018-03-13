Соединенные Штаты готовы снова нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском, предупредила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности. Такое заявление она сделала после того, как американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в Дамаске и его пригороде.

Как напомнила Хейли, в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой вылетели самолеты для осуществления химической атаки в городе Хан-Шейхун.

«Совет Безопасности не смог подействовать, и Соединенные Штаты успешно нанесли удар по авиабазе, с которой Асад провел свою химическую атаку. Сегодня мы повторяем это предупреждение», — сказала дипломат.

Хейли вынесла предупреждение странам, которые стремятся «навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий». По ее словам, это «в особенности касается сирийского режима».

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его», — заявила американский постпред.

В подготовленной американцами новой резолюции по Сирии США содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается безотлагательно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия.

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Как заявила Никки Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля, не достигла поставленной цели. Ответственность за это она возложила на Дамаск и Россию, которые, по ее словам, и не собирались выполнять резолюцию под предлогом того, что она позволяет продолжать контртеррористические операции.

«В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты тем, что навешивали ярлыки на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте, называя их террористическими группами», — утверждала она.

«Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия. В ней нет контртеррористических лазеек, которыми могут воспользоваться [президент Сирии Башар] Асад, Иран и Россия», — заявила Хейли.

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