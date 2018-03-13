|Трамп заявил, что после отставки Тиллерсон станет намного счастливее
|13.03.2018 17:23
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"I think Rex * Tillerson * will be much happier now. But I appreciate his service. But with Mike * Pompeo * we’ve had a very good chemistry right from the beginning," Pres. Trump says on sudden firing of Tillerson, who will be replaced by Pompeo as Secretary of State. pic.twitter.com/KJw77YxNdW— CBS News (@CBSNews) 13 марта 2018 г.
13 марта Трамп завил об увольнении Тиллерсона. Его место займет глава ЦРУ Майк Помпео, а новым директором ЦРУ станет Джина Хаспель – первая женщина на этом посту.По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона об отставке в прошлую пятницу, 9 марта. Тиллерсон прервал свою поездку в Африку 12 марта, чтобы вернуться в Вашингтон.В ноябре 2017 года The New York Times писало, что в администрации президента США размышляют над тем, чтобы уволить Тиллерсона, а на его место назначить Помпео. Издание отмечало, что в последнее время Трамп и Тиллерсон расходились во взглядах на целый ряд вопросов, между которых ядерная сделка с Ираном, конфронтация с Северной Кореей и напряжение между арабскими союзниками. В июле 2017 года телеканал CNN со ссылкой на два анонимных источника сообщал, что Тиллерсон задумался об отставке из-за разочарования в администрации президента Дональда Трампа. Тогда госсекретарь опроверг эту информацию. В августе источники The Washington Post сообщили, что он вряд ли удержится на своем посту до января 2018 года.Тиллерсон возглавил Госдеп в феврале 2017 года.
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