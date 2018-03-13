В черном списке налоговых гаваней 9 стран и территорий

Из списка были изъяты три другие юрисдикции, говорится в сообщении Совета ЕС.

Как пояснили в Совете ЕС, это было сделано с учетом взятые юрисдикциями обязательства по устранению недостатков, указанных Евросоюзом.

"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавила туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - говорится в решении Совета ЕС.

Таким образом в черном списке налоговых гаваней и в дальнейшем остаются 9 стран и территорий.

Юрисдикции, которые останутся в черном списке, кроме добавленных в перечень, Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа и Тринидад и Тобаго.

Напомним, 5 декабря министры финансов стран ЕС утвердили "черный список" налоговых гаваней , в который вошли 17 юрисдикций за пределами Евросоюза.

Европейский союз через налоговых оффшоров ежегодно теряет 60 млрд евро налогов на прибыль предприятий. Франция призвала лишить офшоры права получать помощь от МВФ и других глобальных финансовых институтов. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что последние разоблачения уклонение от уплаты налогов показало, что чиновникам нужно прилагать больше усилий для ликвидации подобных схем. А создание любого "черный список" налоговых небес должен быть подкреплен санкциями.