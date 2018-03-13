Волонтер из Николаева Ирина Абрамова опубликовала фотографии последствий смертельного пожара на 235 общевойсковом полигоне Вооруженных сил Украины Широкий лан.

svodka.net/

Как можно увидеть на фото, от палатки, в которой жили военные, практически ничего не осталось – она сгорела дотла. , информирует svodka.net.

svodka.net/

Напомним, ночью 13 марта в одной из палаток на полигоне вспыхнул пожар. Происшествие стало смертельным для одного из военных. Еще семеро военнослужащих получили ожоги различных степеней тяжести. Военная прокуратура считает предварительной причиной пожара неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами. По факту происшествия ведется следствие.

Читайте: В Киеве сгорел храм УПЦ МП (ФОТО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира