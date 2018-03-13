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"Контейнерный Терминал Одесса" заявил о росте грузопотока благодаря сотрудничеству с японской компанией
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13.03.2018 17:31
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Одна из крупнейших контейнерных компаний в мире, японская Ocean
Network Express, с апреля начнет работать в Одесском порту. ДП
"Контейнерный Терминал Одесса" входит в группу немецкой компании
HHLA AG Фото: port.odessa.ua За первые два месяца грузооборот
терминала вырос на 16,5% по сравнению с таким же периодом прошлого
года, в том числе за счет привлечения новых клиентов – Yang
Ming и Cosco Shipping Lines, и увеличения размеров контейнеровозов
из Азии компании ZIM, отметили в "Контейнерном Терминале Одесса".В
апреле в порт Южный переведет свои грузы компания Maersk, ее объемы
составляют сейчас около 10% от всех контейнеров, которые проходят
через КТО, но компания не потеряет грузопоток, а наоборот –
планирует нарастить его в связи с новым контрактом с Ocean Network
Express, сообщил Яровенко."Каждая компания, включая Maersk, вправе
рассматривать и искать наиболее выгодные или эксклюзивные условия
для своей работы на рынке Украины. При этом ДП КТО, как крупнейший
в Украине и публичный терминал, услугами которого пользуется
наибольшее количество контейнерных линий, предоставляет рыночные и
равные условия работы для всех клиентов, независимо от их размеров
и рейтингов", – отметил генеральный директор ДП КТО
Анастас Коккин.Он добавил, что компания вместе с Администрацией
морских портов Украины в 2018 году расширит терминал на
Карантинном молу и продолжит строить волнолом. На новых причалах
Карантинного мола в 2016–2017 годах обработали 40% только
грузопотока компании, это больше, чем объемы каждого из терминалов,
работающих в портах Южный и Черноморск за тот же
период. Вице-президент ДП КТО Светлана Яровая сообщила, что
загрузка новых причалов позволила досрочно получить $7,5 млн от
портовых сборов и более $1,5 млн в виде платы за пользование
причалами.ДП "Контейнерный Терминал Одесса" – дочернее
предприятиее HHLA International GmbH, входит в группу одного из
ведущих в Европе логистических холдингов – немецкой компании
HHLA AG (Гамбург). Новый контейнерный терминал на Карантинном молу
компания начала строить в 2010 году.
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