Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным

Год назад Окружной административный суд Киева оставил без изменений решение Киевского апелляционного административного суда и признал противоправной бездеятельность НБУ относительно неприятия надлежащие меры по обеспечению защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов банка, - сообщает "Финансовый клуб", ссылаясь на решение суда №826 / 15685 / 16 от 27 февраля 2018 года.

Верховный суд констатировал, что Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, так как 4 апреля 2016 НБУ отнес банк к проблемным на 180 дней, а уже 5 апреля - до неплатежеспособных.

При этом НБУ ссылался на нарушение банком норматива достаточности капитала, хотя перед этим разрешил банкам его нарушать.

При этом отмечается, что механизма возврата неплатежеспособного банка на рынок не существует, следовательно "Хрещатик" не возобновит свою работу.

Нацбанк признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным 5 апреля 2016 года, а уже менее чем за два месяца - 2 июня 2016 года - по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Ранее сообщалось, что российский "БМ Банк" сдаст банковскую лицензию и будет работать как финансовая компания.