Депутату парламента Великобритании Рупе Гук пришла посылка с подозрительным содержимым в личный офис. Об этом говорится на страницах ВВС .

Согласно информации издания, пакет был вскрыт одним из работников офиса, который обнаружил в нем странную жидкость липкой консистенции.

Сотрудника отправили в клинику в целях предосторожности. В нынешнее время правоохранители изучают содержимое пакета. Устанавливаются подробности.

Стоит отметить, что за последние два дня в парламент Британии были доставлены еще два подобных пакета с неизвестным веществом, но в них сотрудники полиции не обнаружили опасного содержимого.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, полиция Великобритании начала расследование по факту комплектации письма, содержащего белый порошок, которое было отправлено на имя внука королевы Елизаветы II , герцога Кембриджского Гарри. В результате проверки было установлено, что вещество, содержащееся в конверте, было безвредным.

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