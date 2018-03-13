Глава МВД: предложенный Южаниной проект создания Нацбюро финбезопасности вполне компетентный, но есть вопросы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в целом поддерживает предложенную главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной концепцию Национального бюро финансовых расследований (НБФБ), но не согласен с инициативой предоставления службе спецфункций, что повлечет создание не аналитической, а специальной структуры.

"Служба финансовых расследований… Не думаю, что вы будет счастливы, если будет создана служба финансовых расследований, у которой будет своя "наружка", "прослушка", спецназ", - сказал А.Аваков во вторник встречи в Европейской бизнес ассоциации в Киеве.

Он подчеркнул: "Речь идет не о том, чтобы создать новую спецслужбу, а по сути возродить БЭП или ОБХСС, только с еще более жесткими полномочиями. Речь идет о другом. Моя философия заключается в том, что Служба финансовых расследований должна быть аналитической службой, в которой главным оружием должны стать карандаш, бумага и компьютер, (службой, – ИФ) которая анализирует происходящее, существующую отчетность и принимает решение. В случае принятия решений дальше делом занимаются ГБР, полиция или НАБУ".

Глава МВД Украины подчеркнул, что дискуссия вокруг подчинения новой структуры все еще продолжается: "Идет широкая дискуссия, кому этот орган будет подчиняться. Минфину? МВД? Это будет самостоятельный орган под Кабинетом министров, или он должен подчиняться президенту?".

Характеризуя предложенную Н.Южаниной концепцию, министр в целом выразил удовлетворение, но обратил внимание на некоторые аспекты, с которыми он не согласен.

"Он на 90%, я считаю, проект вполне компетентный, но там есть 10%, которые, на мой взгляд…Например, процедура назначения руководства, собственная прослушка и собственная наружка. Я считаю, что это немножко несвойственно, этого не должно быть, это должна быть аналитическая служба", - сказал А.Аваков.

При этом министр заявил, что считает нецелесообразным оставлять в структуре МВД Службу защиты экономики, так как в этом случае давление на бизнес уменьшено не будет. "Ст. 191 УК – "Хищение". Например, в сельской школе шифер украли – кто будет расследовать? Служба финансовых расследований? – это не их функция… Если оставляем Службу защиты экономики, она будет следить за шифером, а если шифера нет, то следить за замминистра или за вами, потому что у вас золотые очки", - выразил мнение глава МВД.

В этом контексте министр подчеркнул, что настаивает на закрытии занимающихся финансовыми преступлениями структур в полиции и СБУ. "Должен быть один орган, который занимается финансовыми преступлениями. И тогда будет совсем другой коленкор", - подытожил А.Аваков.

По его словам, позиция бизнес-общественности в данном вопросе крайне важна.

Как сообщалось, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, обман с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Н.Южанина завершила разработку соответствующего законопроекта и обнародовала документ.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.

Министр финансов Александр Данилюк выразил мнение, что законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), предложенный главой парламентского комитета Ниной Южаниной, содержит дополнительные риски, следовательно в Верховную Раду целесообразно внести правительственный законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР).