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Жанну Бадоєву запідозрили у третій вагітності (ФОТО)
13.03.2018 17:37
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Зважаючи на те, що відома телеведуча кілька років мешкає в Італії і рідко з'являється на телеканалах чи червоних доріжках, чутки про її вагітність з'являться із завидною регулярністю. Так, Бадоєва виховує двох дітей - старшого Бориса та доньку Лолу - остання народилась у шлюбі з Аланом Бадоєвим.

Втім, днями на сторінці сина Бориса з'явилося фото, на якому малюк позує у колисці. Шанувальники одразу запідозрили, що хлопчик - третій син Жанни, адже Борис обзаводитись родиною на поспішає.

Жанна залишила під дописом зивований комент: "Що це за хлопчик?", але фанати впевнені, що таким чином вона лише хотіла відвести від себе підозри. Чекаємо коментарів?

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