Главным претендентом на победу является певица Нетта Барзилай с песней «Toy», о чем свидетельствует букмекерская таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Отметим, что второе место в букмекерской таблицы занял представитель Чехии Миколас Джозеф с песней «Lie to Me», а третье — Эстония, от которой выступит Элина Нечаева с песней «La Forza».

Клип израильтянки Нетты на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров. Комментаторы не только восторгаются артисткой, но даже поздравляют ее с будущей победой.

При этом реакция на песню представительницы Израиля довольно неоднозначная.

«Первые пять секунд я думал «нет. это худшая песня всех времен», три минуты спустя я танцую этот «куриный танец» и ставлю песню на повтор», — пишет один из слушателей.

Нетта Барзилай родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон. Она является победительницей 5 сезона шоу HaKokhav HaBa, что позволило ей представлять свою страну на «Евровидении-2018″. Нетта выступит в первом полуфинале, который состоится 8 мая.

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