Американская певица Бейонсе обнародовала промо-ролик грядущего тура с супругом, рэпером Джей Зи. Бейонсе готовится к туру Фото: beyonce / Instagram В поддержку тура Бейонсе опубликовала в Twitter ролик, в который вошли архивные документальные кадры пары. Публикация от Beyoncé (@beyonce) Мар 12, 2018 в 6:55 PDT Тур стартует 6 июня в Кардиффе (Великобритания), охватит города Лондон, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Берлин, Варшаву, Рим, Париж и Барселону, города Северной Америки и завершится 2 октября в Ванкувере.Джей Зи и Бейонсе поженились в 2008 году. У них трое детей: шестилетняя дочь Блю Айви Картер и двойня Руми Картер и Сэр Картер, которые родились в 2017 году. В ноябре Джей Зи рассказал, что изменял жене и что их брак спасло рождение детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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