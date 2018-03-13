|Коболев призвал Европарламент оценить действия Газпрома относительно газового кризиса
|13.03.2018 17:39
|
По его словам, главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 годов заключается в том, что в Европе, которую затронули оба кризиса, не смогли дать оценку тому, что реально произошлоУкраина предложила Европарламента изучить и дать свою оценку обстоятельствам искусственной газового кризиса, которую Газпром попытался создать в начале марта.
Андрей Коболев. Фото: uacrisis.org
Как рассказал в интервью "Укринформу" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, с такой инициативой он выступил перед европарламентариями в Страсбурге.
"Говорили об искусственном газовом кризисе, который Газпром попытался создать в начале марта этого года. То есть это произошло примерно 12 дней назад. Мы предложили Европейскому парламенту дать свою оценку случившемуся. Будет для этого создана группа или комиссия - это уже нюансы работы Европарламента", - сказал Коболев.
По его словам, главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 годов заключается в том, что в Европе, которую затронули оба кризиса, не смогли дать оценку тому, что реально произошло.
"И это очень большая проблема отношений между нами и Газпромом, Европой и Газпромом, потому что русские ведут себя и действуют против правил рынка, нарушают контракты, нарушают законы, нарушают решения судов, и никто не называет black-black, white-white. Никто им с Европы не говорит: "Смотрите, уважаемые, вы не выполнили условия контракта. You failed (вы провалили дело - ред.)", - сказал Коболев.
По его убеждению, изучение прошлого опыта также важно для принятия решения по реализации Северного потока-2.
"Важно начать это говорить, потому что без этого очень трудно давать оценки их (русских - ред.) действиям вообще и, например, очень тяжелого говорить, нужен ли Европе Северный поток-2. Это коммерческий проект или некоммерческий проект? Если это не коммерческий проект, то риски он несет? Поэтому знание истории и правильные оценки исторических событий очень важны именно с этой точки зрения", - отметил Коболев.
Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.
НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.
28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине. По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.
"Газпром" официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.