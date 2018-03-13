По его словам, главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 годов заключается в том, что в Европе, которую затронули оба кризиса, не смогли дать оценку тому, что реально произошло

Как рассказал в интервью " Укринформу " глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, с такой инициативой он выступил перед европарламентариями в Страсбурге.

"Говорили об искусственном газовом кризисе, который Газпром попытался создать в начале марта этого года. То есть это произошло примерно 12 дней назад. Мы предложили Европейскому парламенту дать свою оценку случившемуся. Будет для этого создана группа или комиссия - это уже нюансы работы Европарламента" , - сказал Коболев.

По его словам, главная проблема газовых кризисов 2006 и 2009 годов заключается в том, что в Европе, которую затронули оба кризиса, не смогли дать оценку тому, что реально произошло.

"И это очень большая проблема отношений между нами и Газпромом, Европой и Газпромом, потому что русские ведут себя и действуют против правил рынка, нарушают контракты, нарушают законы, нарушают решения судов, и никто не называет black-black, white-white. Никто им с Европы не говорит: "Смотрите, уважаемые, вы не выполнили условия контракта. You failed (вы провалили дело - ред.)", - сказал Коболев.

По его убеждению, изучение прошлого опыта также важно для принятия решения по реализации Северного потока-2.

"Важно начать это говорить, потому что без этого очень трудно давать оценки их (русских - ред.) действиям вообще и, например, очень тяжелого говорить, нужен ли Европе Северный поток-2. Это коммерческий проект или некоммерческий проект? Если это не коммерческий проект, то риски он несет? Поэтому знание истории и правильные оценки исторических событий очень важны именно с этой точки зрения", - отметил Коболев.

Напомним, российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продаже газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.

28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $2,56 млрд Украине . По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для "Газпрома" начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018 года.