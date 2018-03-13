В киевской полиции сообщили, что во время ссоры в магазине один из покупателей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол, ранив проходящую мимо женщину. Стрелявшего в магазине задержали Фото: kyiv.npu.gov.ua В столичной полиции рассказали, что около 11.30 между кассиром и группой покупателей произошел конфликт. В ситуацию вмешался охранник. Покупатели направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль попала в проходившую мимо женщину, которая была доставлена в больницу с ранением бедра.Полиция изъяла пистолет, из которого был открыт огонь. В связи с инцидентом открыто уголовное дело по статье "Хулиганство". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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