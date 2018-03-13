В киевской полиции сообщили, что во время ссоры в магазине один из
покупателей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол, ранив
проходящую мимо женщину. Стрелявшего в магазине задержали Фото:
kyiv.npu.gov.ua В столичной полиции рассказали, что около 11.30
между кассиром и группой покупателей произошел конфликт. В ситуацию
вмешался охранник. Покупатели направились к выходу, но один из
них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль
попала в проходившую мимо женщину, которая была доставлена в
больницу с ранением бедра.Полиция изъяла пистолет, из которого был
открыт огонь. В связи с инцидентом открыто уголовное дело по статье
"Хулиганство".
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