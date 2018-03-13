Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать"

Об этом заявила главный редактор журнала Сьюзан Голдберг в интервью Associated Press .

"Мы должны признать это, чтобы двигаться дальше" , - сказала Голдберг.

Апрельский номер журнала целиком посвящен вопросам расы. На его обложке изображен снимок двух девочек-двойняшек, у которых разный цвет кожи.

Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать".

Голдберг считает, что изображения обнаженных аборигенов и освещение неизвестных племен недалекими дикарями было ошибкой, которую систематически допускают поколения редакторов.