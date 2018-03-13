|В National Geographic признали, что журнал десятилетиями выдавали с "расистскими обложками"
|13.03.2018 17:47
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Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать"Журнал National Geographic признал, что в течение десятилетий у него были "расистские обложки".
National Geographic
Об этом заявила главный редактор журнала Сьюзан Голдберг в интервью Associated Press.
"Мы должны признать это, чтобы двигаться дальше", - сказала Голдберг.
Апрельский номер журнала целиком посвящен вопросам расы. На его обложке изображен снимок двух девочек-двойняшек, у которых разный цвет кожи.
Обращение главного редактора к читателям в начале номера напечатали под заголовком "Десятилетиями наши обложки были расистскими. Чтобы быть выше нашего прошлого, мы должны это признать".
Голдберг считает, что изображения обнаженных аборигенов и освещение неизвестных племен недалекими дикарями было ошибкой, которую систематически допускают поколения редакторов.
Исследование, проведенное историком фотографии из Университета Вирджинии Джоном Эдвином Мейсоном, показало, что до 1970-х годов National Geographic практически игнорировал чернокожих. Исключение составляли лишь те, кто занимал низкое социальное положение, - слуги или чернорабочие.