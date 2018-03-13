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Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери требуют серьезных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Кан заявил, что Китай выражает надежду, что Великобритания «будет оперировать реальными фактами, на основе которых эту проблему удастся обсудить и урегулировать в правильном ключе», передает ТАСС.

Он отметил, что китайская сторона продолжает внимательно следить за делом Скрипаля.

Напомним, в понедельник глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» на экс-полковника ГРУ и его Юлию, а орудием преступления якобы стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданного во времена СССР.

Британские СМИ сообщили, что антироссийские меры, которые Великобритания планирует принять в отношении Москвы в связи с обвинением в отравлении Скрипаля и его дочери, могут начаться с российских дипломатов, в том числе посла России.

Евросоюз уже с Британией по делу Скрипаля.

Тем временем ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия газа «Новичок» и уничтожила все его запасы, это подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Российский военный знаток Виктор Мураховский , что формулы прекурсоров отравляющего газа «Новичок» находятся в открытом доступе, потому его производство можно организовать в любой подходящей химической лаборатории.

Текст: Наталья Ануфриева

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