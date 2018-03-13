Касторовое масло — применение для лица, волос, ресниц, бровей
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Касторовое масло - верный помощниу прилюбой "женской"
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1. Налейте в ладони немного масла, разотрите и смажьте
касторовым маслом волосы. Такой способ довольно применять один раз
в неделю, и уже через месяц вы будете приятно удивлены тем, как
шикарно выглядят ваши волосы.
2. Маска для волос с касторовым маслом и кефиром.
Чашку с кефиром поставьте в тарелку с горячей водой, и когда он
станет теплым, капните туда 5 капель касторового масла и полученный
состав вотрите в волосы и кожу головы. Усильте действие
полиэтиленовой шапочкой, сверху обмотайте голову полотенцем. Спустя
тридцать минут все снимаем, волосы моем.
3. Выпадение волос?
Касторовое масло опять придет на помощь. Добавьте в одну часть
масла две части водки, втирайте в корни волос, и результат не
заставит себя долго ждать.
4. Перхоть?
Касторовое масло прекрасно справляется с перхотью. Методика
элементарная: в стакан горячего крепкого чая добавьте чайную ложку
касторового масла и 20 гр. водки, этим составом натирайте волосы за
час до мытья.
Касторовое масло для ресниц
Рецепт применения касторового масла для роста и красоты ресниц
очень прост – несколько раз в неделю смазывайте на ночь реснички и
нижнюю часть века касторовым маслом, и ваш взгляд вскоре станет
неотразимым.
Совет: если вы хотите видеть свои волосы и ресницы еще более
красивыми, смешайте кастровое масло один к одному с рыбьим жиром.
Консистенция получается очень мягкая, а эффективность ее выше.
Касторовое масло для кожи
1. Массаж лица
Для этого возьмите столовую ложку, немного подержите ее над газом,
чтобы металл прогрелся. Потом уберите и налейте в нее касторовое
масло. Оно быстро нагреется – именно в таком виде касторовое масло
лучше впитается в кожу. Массаж лица с подогретым касторовым маслом
особенно рекомендован женщинам после 30, так как он отлично убирает
морщинки.
2. Маска для лица
Особенно хороша зимой, когда кожа мерзнет, становится сухой,
шелушится.
Соедините в маске для лица яичный желток с десятью каплями
касторового масла, наложите смесь тонким слоем на кожу лица.
Снимайте через четверть часа, после чего полезно умыться настоем
ромашки или зеленым чаем.
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