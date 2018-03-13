"УАВтормет" критикует "Укрзализныцю" за недостаток вагонов и поборы при их распределении, выступает против введения электронных торгов

Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") подвергла критике ПАО "Укрзализныця" за непоставку вагонов для перевозки металлолома, а также значительные поборы при их распределении.

Как сообщается в письме президента ассоциации, генерального директора ЧАО "Керамет" (Киев) Владимира Бублея в адрес исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, "отсутствие и несвоевременная подача подвижного состава к местам накопления металлолома ставит отрасль в зависимость от процессов, которые продолжают иметь место в "Укрзализныце", а именно - коррупционная составляющая".

По данным "УАВтормет", за подачу вагонов продолжают вымогать от 300 до 2000 грн за вагон.

"В условиях дефицита вагонов, который существует, и нового порядка определения платы за использование собственных вагонов перевозчика - "Укрзализныци" - в процессе предоставления вагонов создаются условия для злоупотреблений. Дефицит вагонов не искусственный, а настоящий. "Рыночные условия при дефиците вагонов не действуют, а внедрение электронных торгов в системе "ProZorro" не могут искоренить коррупционную составляющую, наоборот, будут стимулировать "Укрзализныцю" как монополиста по предоставлению услуг перевозок, злоупотреблять своим положением и продолжать поддерживать недостаток вместо пополнения существующего парка подвижного состава", - говорится в письме "УАВтормета".

При этом отмечается, что в условиях дефицита полувагонов ломосборщикам сложно побеждать на таких торгах, так как транспортная составляющая в их продукции выше, чем у других грузоотправителей.

"Учитывая стратегическую роль металлургической отрасли в экономике страны, а также ее важную социальную роль, "Укрзализныця" должна создавать реальные, а не мифические рыночные условия, ликвидировать недостаток подвижного состава (в частности, полувагонов и локомотивной тяги), а потом, в дальнейшем, внедрять электронные торги", - резюмирует глава "УАВтормета" В.Бублей.

Генеральный директор Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов ("УАВторметресурс") Валерий Катунин в интервью агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил существование дефицита вагонов, что отрицательно влияет на проведение операций с ломом черных металлов.

"Если бы не было дефицита вагонов, мы бы активнее участвовали в аукционах по покупке металлолома, поставляли его на заводы. А так можно выиграть аукцион, а при отсутствии вагонов как перевезти лом? На площадках ломосборочных компаний всегда есть лом, который ожидает перевозки", - сказал собеседник агентства.

По данным Министерства экономического развития и торговли, в Украине действует 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.

В Украине действуют Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет"), Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").