Гражданка Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, размер которого больше, чем она сама. Рыба достигла веса 60 килограммов при длине 162 сантиметра, передает The Sun .

В соответствии с информацией издания, женщина в возрасте 68 лет поехала на рыбалку вместе с сыном. По ее словам, сразу же после клева, она была уверена, что рыба гигантского размера. Чтобы достать улов женщине понадобилась помощь сына и еще двоих рыбаков.

В высоту рыба на пять сантиметров выше, чем сама рыбачка. Такой окунь встретился ей в водах Австралии.

"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - прокомментировала свой успех пенсионерка.

Как сообщал svodka.net.uа, в водоеме неподалеку Черкасс группа подводных охотников поймала рыбу, вес которой составил более 140 килограммов . Фотографию улова опубликовал пользователь социальной сети

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