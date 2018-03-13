|Почему Европа хочет заставить ответить РФ за Крым и Донбасс, - журналист
|13.03.2018 17:55
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Европейские политики в вопросе отмены санкций против России не могут переступить через подписанные бумаги и общественный консенсус.
Западу безразлично, когда закончится конфликт на Донбассе или
кто контролирует Крым — причина его конфликта с Россией в том, что
Европа не намерена терпеть прецедента перекройки границ,
сформировавшихся после Второй мировой.
«Не думаю, что Запад очень заинтересован в прекращении противостояния на Донбассе. Войны как таковой там давно нет. Западу, собственно говоря, это давно без разницы: он там людей не теряет, денег — тоже. Поэтому не думаю, что у Запада есть какая-то особая заинтересованность в том, чтобы была развязка конфликта на Донбассе. Запад заинтересован в другом — чтобы не было создано прецедента совершенно безнаказанной перекройки границ в Европе. Вот этого Запад не хочет. Европа очень трудно пришла к пониманию нерушимости границ, очень дорого это понимание далось европейцам, и они им очень дорожат», — отметил Радзиховский.
Он выразил уверенность в том, что Европе абсолютно все равно, кому принадлежит Крым или Донбасс.
«Никого из европейцев ни Крым, ни Донбасс абсолютно не интересуют. Они там никогда в жизни не были и никогда не будут. Но, повторюсь, их интересует, чтобы не было прецедента безнаказанной перекройки границ в Европе. С другой стороны, на Западе, конечно же есть бизнесмены, которым «трут шею» санкции, и они хотели бы их отмены. А, кроме того, Россия располагает деньгами и проплачивает многих политиков и лоббирует отмену санкций. И многие правительства в Европе говорят: «Да, хорошо бы санкции отменить». Но они не могут переступить через те бумаги, которые они подписали, а главное — через тот консенсус, который в Европе существует. А консенсус этот простой: если какое-то государство, нарушив свои обязательства и международное право, влезло на территорию другого государство, то оно должно за это ответить. Вот и все», — сказал Радзиховский.
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