|Депутаты приняли закон о содействии судостроительной отрасли
|13.03.2018 17:55
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Отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономикиВерховная Рада 13 марта приняла закон № 6475, которым продлила максимальный срок переработки товаров, ввозимых в Украину предприятиями судостроительной промышленности, с одного до двух лет.
Фото: @APUkraine
Авторы закона считают, что существующее до недавнего времени ограничения на переработку судостроителями импортного сырья "крайне недостаточным", судя по срокам внешнеэкономических контрактов, пишет "Общественное".
Также отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики.
"Одно рабочее место в судостроительной промышленности производит 8 рабочих мест в других связанных отраслях экономики", - отмечают авторы закона.
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