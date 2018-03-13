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Депутаты приняли закон о содействии судостроительной отрасли
13.03.2018 17:55
Депутаты приняли закон о содействии судостроительной отрасли
Отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики
Верховная Рада 13 марта приняла закон № 6475, которым продлила максимальный срок переработки товаров, ввозимых в Украину предприятиями судостроительной промышленности, с одного до двух лет.
Депутаты приняли закон о содействии судостроительной отрасли Фото: @APUkraine

Авторы закона считают, что существующее до недавнего времени ограничения на переработку судостроителями импортного сырья "крайне недостаточным", судя по срокам внешнеэкономических контрактов, пишет "Общественное".

Также отмечается, что украинская судостроительная отрасль имеет весомый экспортный потенциал и является крайне важной для развития отечественной экономики.

"Одно рабочее место в судостроительной промышленности производит 8 рабочих мест в других связанных отраслях экономики", - отмечают авторы закона.

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