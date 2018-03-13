"Эпицентр К" ведет переговоры о поэтапном вхождении в группу ViOil

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К", активно развивающая в последние два года аграрное направление бизнеса, ведет переговоры о поэтапном вхождении в промышленную группу ViOil, одного из крупнейших производителей растительных масел в Украине.

"Сейчас мы в процессе финансовых и технических аудитов, но пока неизвестно, состоится сделка, или нет. У нас была договоренность, что мы поэтапно будем входить в эту компанию и на 25% доли мы получили дозволение АМКУ. Но это только согласие, официальной сделки еще не было", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ГК "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

По его словам, стратегия развития "Эпицентр К", предусматривает переход к этапу переработки, но в настоящее время группа в стадии углубленного изучения ситуации как на масличном рынке так и в самом ViOil.

"Анализ предприятий по производству масел, в частности ViOil, показывает, что такие проекты имеют очень долгосрочную окупаемость. Сегодня окупаемость такого проекта, по нашим оценкам, может достигать даже 15 лет. Это на сегодня не является рациональным вложением инвестиций, следовательно мы пока анализируем, изучаем, в постоянных переговорах с компанией ViOil", - отметил гендиректор ГК "Эпицентр К".

Как сообщалось, АМКУ в феврале 2018 года разрешил кипрской Renvior Trading Limited, собственниками которой являются народный депутат Александр Герега и его жена Галина, приобрести долю в Vioil Holdings Limited (о. Мэн), обеспечивающую превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Также Renvior Trading Limited вместе с Ercos Global Ltd. (Британские Виргинские о-ва) разрешено получить общий контроль над Vioil Holdings Limited.

АМКУ, в июле 2017 года разрешил компаниям ООО "Эпицентр К" (Киев) (крупнейший ритейлер формата DIY в Украине) и кипрской Renvior Trading Limited, принадлежащим чете Герег, приобрести доли в уставных капиталах 10 аграрных предприятий в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Еще годом ранее "Эпицентр К" приобрел 80% "Винницкой аграрно-промышленной группы", являющейся крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Она обрабатывает около 50 тыс. га в Винницкой и Хмельницкой областях, располагает четырьмя элеваторами суммарной емкостью 250 тыс. тонн (Винницкий, Гниванский, Немировский и Турбовский).

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. Первый его гипермаркет открыт в Киеве в декабре того же года.

Согласно отчету Антимонопольного комитета Украины за 2017 год, доля сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" на рынке Киева составляет 53%.

По итогам 2016 года компания увеличила чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2015 годом – до 2,434 млрд грн, выручку – на 24%, до 28,147 млрд грн. Чистый доход от операционной деятельности вырос на 7% и составил 3,2 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%). Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Промышленная группа ViOil, созданная Виктором Пономарчуком в 2006 году на базе аграрных активов промышленной группы "КМТ", сейчас входит в тройку крупнейших производителей растительных масел в Украине.

В настоящее время ViOil принадлежит 13 зернохранилищ общей мощностью 360 тыс. тонн. Два ее масложировых комбината (Винницкий и Черновицкий) могут перерабатывать 1,1 млн тонн семян масличных в год.

ViOil в 2011 году планировала осуществить IPO на Варшавской фондовой бирже через холдинговую компанию VIOIL Holding S.A., однако отложила его ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры.