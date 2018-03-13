Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов" разработан с целью восстановления прав лиц, осужденных во внесудебном порядке и за деяния, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе. Документ поддержали 237 нардепов Фото: rada.gov.ua Документ поддержали 237 нардепов.В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан с целью восстановления прав лиц, которые были осуждены во внесудебном порядке, а также осуждены за действия, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе.Законопроект предлагает внесение изменений в закон Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" с целью более четкого определения категорий лиц, которые имеют право на реабилитацию, уточнения и определения употребляемых терминов.Соответствующим законом обновлена терминология существующего закона, определены формы и признаки проведения репрессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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