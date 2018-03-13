Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации
жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991
годов" разработан с целью восстановления прав лиц, осужденных во
внесудебном порядке и за деяния, которые не считаются
преступлениями в цивилизованном обществе. Документ поддержали 237
нардепов Фото: rada.gov.ua Документ поддержали 237 нардепов.В
пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан
с целью восстановления прав лиц, которые были осуждены во
внесудебном порядке, а также осуждены за действия, которые не
считаются преступлениями в цивилизованном обществе.Законопроект
предлагает внесение изменений в закон Украины "О реабилитации жертв
политических репрессий в Украине" с целью более четкого определения
категорий лиц, которые имеют право на реабилитацию, уточнения и
определения употребляемых терминов.Соответствующим законом
обновлена терминология существующего закона, определены формы и
признаки проведения репрессий.
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