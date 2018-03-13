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Генштаб России пригрозил ударить по флоту и авиации США
13.03.2018 18:03
Генштаб России пригрозил ударить по флоту и авиации США
Если США ударят по Дамаску
Минобороны России готово принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным.
Генштаб России пригрозил ударить по флоту и авиации США Фото: EPA/UPG

"Вместе с тем в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации прибегнут к ответным мерам воздействия как по ракетам, так и носителях, их будут применять", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Радио Свобода.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что готовы действовать в Сирии для прекращения химических атак и "нечеловеческих страданий", если Россия, Иран и Сирия продолжат игнорировать 30-дневное прекращения огня, одобренное Организацией Объединенных Наций.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила 12 марта в Совете Безопасности ООН, что прекращение огня, одобренное две недели назад, провалилось. США предлагают новое 30-дневное перемирие, которое, по ее словам, "не имеет лазейки контртерроризма", с тем чтобы президент Сирии Башар Асад и другие не могли игнорировать.  

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