Если США ударят по Дамаску

"Вместе с тем в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации прибегнут к ответным мерам воздействия как по ракетам, так и носителях, их будут применять", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Радио Свобода.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что готовы действовать в Сирии для прекращения химических атак и "нечеловеческих страданий", если Россия, Иран и Сирия продолжат игнорировать 30-дневное прекращения огня, одобренное Организацией Объединенных Наций.