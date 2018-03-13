Семерак допускает коррупционную причину отказа Госгеонедр выставлять нефтегазовые месторождения на аукцион

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак допускает коррупционную причину отказа Государственной службы геологии (Госгеонедр) и недр Украины от выставления нефтегазовых месторождений на аукцион.

На пресс-конференции во вторник в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления Госгеонедр, что первый аукцион по продаже спецразрешений на недропользование в 2018 году пройдет без выставления на него нефтегазовых участков из-за необходимости проведения оценки влияния на окружающую среду, О.Семерак сказал: "То заявление не соответствует действительности. Оно не связано с этим законом. К сожалению, оно ошибочно используется для прикрытия непрозрачных, вероятно, коррупционных, действий службой, о которой вы упомянули".

Кроме того, министр подчеркнул, что Госгеонедр нуждается в реформировании, и выразил надежду, что новый руководитель (на данный момент должность вакантна) займется ее реформированием.

Как сообщалось, первый аукцион Госгеонедр по продаже специальных разрешений на недропользование в 2018 году пройдет без выставления на него нефтегазовых участков. В Госгеонедр утверждают, что причиной, по которой откладывается продажа спецразрешений на нефтегазовые участки, является необходимость проведения оценки влияния на окружающую среду согласно закону Украины "О нефти и газе".