|В киевской школе произошла экстренная эвакуация учеников
|13.03.2018 18:09
|
В соцсетях сообщают, что сегодня в столичной школе №308 на ул. Градинской в Десняском районе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет Александра Вотякова в группе «Батьки SOS», из здания эвакуировали младшекласников.
«Старшеклассники вылили что-то в туалете (едкое вещество!!!) Дети, которые должны были пойти на продленку, идут домой без портфелей», – сообщает Александра.
В то же время в управлении по вопросам ЧС КГГА «Сегодня» сказали, что информации о таком происшествии спасателям не поступало. Возможно, проблема была локальной и в школе ее решили сами.
В департаменте образования КГГА нам также подтвердили, что никаких серьезных последствий не было: младшеклассников вывели на прогулку, туалет помыли, после чего уроки продолжились.
Источник