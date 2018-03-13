В соцсетях сообщают, что сегодня в столичной школе №308 на ул. Градинской в Десняском районе произошло чрезвычайное происшествие. Как пишет Александра Вотякова в группе «Батьки SOS», из здания эвакуировали младшекласников.

«Старшеклассники вылили что-то в туалете (едкое вещество!!!) Дети, которые должны были пойти на продленку, идут домой без портфелей», – сообщает Александра.

В то же время в управлении по вопросам ЧС КГГА «Сегодня» сказали, что информации о таком происшествии спасателям не поступало. Возможно, проблема была локальной и в школе ее решили сами.

В департаменте образования КГГА нам также подтвердили, что никаких серьезных последствий не было: младшеклассников вывели на прогулку, туалет помыли, после чего уроки продолжились.

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