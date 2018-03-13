По мнению экспертов, губы актрисы Скарлетт Йоханссон имеют
идеальные пропорции. Йоханссон назвали идеалом по параметрам
красоты губ Фото: EPA Об этом сообщает DailyMail.По мнению
комиссии, состоящей из 560 пластических хирургов из 35 стран, губы
Йоханссон являются эталонными.Комиссия отметила, что именно ее губы
отличаются правильной пропорцией: ее верхняя и нижняя губы имеют
равный размер.Британская актриса Эмма Уотсон также близка к идеалу,
но ее верхняя губа несколько уже верхней.Скарлетт Йоханссон
родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке.Известность ей принесло
сотрудничество с режиссерами Вуди Алленом и Софией Копполой. Она
лауреат премий BAFTA и "Сезар".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира