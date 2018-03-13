По мнению экспертов, губы актрисы Скарлетт Йоханссон имеют идеальные пропорции. Йоханссон назвали идеалом по параметрам красоты губ Фото: EPA Об этом сообщает DailyMail.По мнению комиссии, состоящей из 560 пластических хирургов из 35 стран, губы Йоханссон являются эталонными.Комиссия отметила, что именно ее губы отличаются правильной пропорцией: ее верхняя и нижняя губы имеют равный размер.Британская актриса Эмма Уотсон также близка к идеалу, но ее верхняя губа несколько уже верхней.Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке.Известность ей принесло сотрудничество с режиссерами Вуди Алленом и Софией Копполой. Она лауреат премий BAFTA и "Сезар". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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