Более 40% украинцев считают, что конец ЛЧ-2018 в Киеве привлечет больше туристов и улучшит имидж Украины и ее столицы

43% украинцев считают, что проведение финала Лиги чемпионов 2018 года в Киеве является возможностью привлечь больше туристов в город и Украину в целом.

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Mastercard, 40% считают, что это событие является шансом улучшить международный имидж Киева и Украины.

Еще 16% опрошенных видят в финале ЛЧ-2018 средство для улучшения инфраструктуры столицы.

При этом 38% респондентов считают, что конец главного футбольного клубного турнира Европы является вызовом с точки зрения возможного резкого роста цен под это событие, 30% видят риски в перегруженности транспорта, 24% - в ухудшении криминогенной ситуации и еще 24% - в перенаселенных гостиницах и переполненных ресторанах.

Исследование проводилось КМИС с 2 по 26 февраля 2018 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируется Украины. Было опрошено 2043 респондента.