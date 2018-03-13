«Газпром» решил расторгнуть контракты с НАК «Нафтогаз Украины», чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

«По решению арбитража «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд. НАК сразу же сделал заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы до конца действия контракта «Нафтогаз» на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет с нас еще штрафы, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, информирует svodka.net.

По его словам, в таких условиях эти контракты для России становятся неэффективными и нецелесообразными с экономической точки зрения.

«Газпром» принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Но мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана жалоба по контракту на транзит. Инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке», – заявил Миллер.

Глава правления «Газпрома» отмечает, что на процедуру расторжения контрактов может уйти полтора–два года.

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