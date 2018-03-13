Президент РФ Владимир Путин, заявляя о возможном вмешательстве в американские выборы еврейского меньшинства, "дает новый толчок классическим антисемитским стереотипам", считает глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке От Путина потребовали объяснений по поводу его заявлений о нацменьшинствах Фото: kremlin.ru "Серьезно беспокоит тот факт, что российский президент дает новую жизнь классическим антисемитским стереотипам от которых сотни лет страдает его страна. Комментарии Путина звучат так, будто они были взяты со страниц книги "Протоколы сионских мудрецов", – заявил генеральный директор Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт. Its troubling to hear the Russian president giving new life to old anti-Semitic stereotypes that have plagued his country for centuries. His comment sounds like it was ripped from the pages of the Protocols of the Elders of Zion. My full statement: https://t.co/GswCPY8KyQ — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 11 марта 2018 г. В Американском еврейском комитете считают, что Путин должен публично прокомментировать свое заявление."Президент Путин допускает, что за фактами вмешательства Российской Федерации в выборы 2016 года могут стоять представители нацменьшинств, принадлежащие к украинской, еврейской и татарской диаспоре. Это напоминает ужасную ситуацию с “Протоколами сионских мудрецов”. В ближайшее время он должен прокомментировать свое заявление", – сообщили в комитете. President Putin suggesting that Russian Federation minorities, be they Ukrainian, Tatar, or Jewish, were behind U.S. election meddling is eerily reminiscent of the Protocols of the Elders of Zion. He should clarify his comments at the earliest opportunity. https://t.co/NsG1qFSlWq — AJC (@AJCGlobal) 10 марта 2018 г. О возможной причастности нацменьшинств к вмешательству в выборы президента США Путин заявил в интервью телеканалу NBC. Он подчеркнул, что хакеры, которых министерство юстиции Соединенных Штатов обвиняет в совершении преступных действий, могут не быть этническими русскими. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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