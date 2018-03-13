В Павлограде 18-летний парень зарезал 4-летнего мальчика и его отца. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, преступник ночью ворвался в дом соседей и убил ребенка и отца. Мать - 35-летняя беременная женщина - получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

"Установлено, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний парень пришел к дому соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень скрылся с места совершения преступления. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Оказалось, парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия было обнаружено орудие убийства - нож кустарного производства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.

Кроме того сообщается, что Павлоградский городской районный суд во вторник, 13 марта, избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как сообщал svodka.net, на территории Запорожской области мужчина во время случайной ссоры с отцом убил его кухонной вилкой .

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